EPIC! Song Hye Kyo dan Han So Hee Bakal Main Drama Bareng

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan akan membintangi serial drama baru bersama.

Menurut laporan media, Song Hye Kyo dan Han So Hee akan menjadi dua pemeran utama wanita dalam drama baru besutan sutradara Lee Eung Bok.

Song Hye Kyo dan Han So Hee akan membintangi sebuah drama baru bergenre thriller berjudul The Price of Confession.

Ini merupakan drama thriller baru garapan Lee Eung Bok, yang sekaligus menjadi sutradara dalam drama Descendant of the Sun.

Baca Juga: Pengakuan Sopir Rental Antar Pesugihan, Lihat Makhluk Gaib di Ruang Tamu sang Pedagang Grosir yang Laris Manis

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi, kedua agensi masing-masing artis telah memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.

Agensi Han So Hee, 9ato Entertainment menyampaikan bahwa artisnya tengah mempertimbangkan untuk membintangi drama tersebut.

"Han So Hee telah menerima tawaran untuk membintangi drama The Price of Confession dan ia tengah me-review dan mempertimbangkan hal tersebut," kata pihak 9ato Entertainment.

Sementara pihak UAA, sebagai agensi Song Hye Kyo mengatakan bahwa artisnya sedang dalam tahap review untuk membintangi drama thriller tersebut.