Kalahkan BTS hingga ITZY, Lisa BLACKPINK Berhasil Bawa Pulang Piala Best Kpop MTV VMA 2022

PIKIRAN RAKYAT - Acara penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2022 diselenggarakan pada Senin, 29 Agustus 2022 di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat.

Sejumlah selebriti turut hadir pada acara MTV VMA ini, termasuk BLACKPINK, Jack Harlow, Khalid, hingga Taylor Swift.

Saat acara berlangsung, BLACKPINK diberikan kesempatan untuk menyumbang sebuah penampilan.

Mereka membawakan lagu Pink Venom sebagai penampilan pertama mereka di MTV VMA.

Tampil sebagai salah satu line-up di MTV, Lisa BLACKPINK berhasil menjadi soloist KPop pertama dan satu-satunya yang membawa pulang piala penghargaan kategori Best Kpop MTV VMA 2022.

Lisa yang memiliki posisi sebagai rapper serta dancer di BLACKPINK berhasil meraih kemenangan dengan lagunya berjudul LALISA yang rilis pada tahun 2021 kemarin.

Tak tanggung-tanggung, dirinya mengalahkan saingan lainnya, seperti Yet To Come milik BTS, LOCO milik ITZY, HOT milik SEVENTEEN, The Feels milik TWICE, dan MANIAC milik Stray Kids.

Berpakaian serba hitam dengan rambut hitam panjangnya, gadis berdarah Thailand ini naik ke panggung untuk menyampaikan pidatonya dengan wajah yang semringah. Ia juga menyapa para penonton dengan ekspresi haru.