Daftar Lengkap Pemenang MTV VMA 2022: Ada BLACKPINK hingga Taylor Swift

PIKIRAN RAKYAT - MTV Video Music Awards (VMA 2022) akhirnya digelar pada Senin, 29 Agustus 2022.

Tahun ini, MTV VMA 2022 diselenggarakan di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat.

Berbagai musisi tampil memeriahkan acara, termasuk BLACKPINK yang membawakan single terbaru bertajuk Pink Venom untuk pertama kalinya di AS.

Tak hanya itu, sejumlah artis pun menang dalam perhelatan nominasi kali ini. Taylor Swift, Harry Styles, Lizzo, hingga Billie Eilish meraih sejumlah penghargaan pada VMAs 2022.

Berikut daftar lengkap pemenang MTV VMA 2022:

- Video Tahun Ini (Video of the Year): Taylor Swift - “All Too Well (10-Minute Version) (Taylor’s Version)”

- Artis Pendatang Baru Terbaik (Best New Artist): Dove Cameron

- Musik Rok Terbaik (Best Rock): Red Hot Chili Peppers - “Black Summer”