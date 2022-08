Terungkap Cara Komplotan Mencuri Raden Saleh Mendalami Karakter, Angga Yunanda Sampai Kunjungi Dark Web

PIKIRAN RAKYAT - Mendapatkan berbagai ulasan positif, film Mencuri Raden Saleh kian ramai menjadi bahan perbincangan.

Selain mengusung jalan cerita yang menarik dan twist yang tak disangka, performa para pemain Mencuri Raden Saleh pun sangat memikat hati.

“They really put their heart and soul in their performances,” ucap Gandhi Fernando, seorang aktor, penulis skenario, dan produser film yang kerap memberikan review film di akun TikTok pribadinya.

Berdasarkan keterangan Gandhi, Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Umay Shahab, Ari Irham, Rachel Amanda, Dwi Sasono, Atiqah Hasiholan, Tio Pakusadewo, Ganindra Bimo, Andrea Dian, dan pemain lainnya berhasil menaruh hati dan jiwa mereka dalam penampilan yang disajikan.

Tidak ada cela kejelekan sedikit pun, dialog-dialog terlempar dengan natural, dan chemistry mereka seperti suatu keajaiban.

Lantas, bagaimana cara pemain melakukan pendalaman karakter dalam menjalankan aksi mencuri Lukisan Raden Saleh?

1. Ari Irham

Tidak bisa mengendarai mobil manual, Ari Irham yang dituntut menjalani adegan yang menabrak 15 mobil dengan truk, berlatih menggunakan mobil milik satpam. Ia berlatih tiap minggu mengelilingi kompleks rumahnya.

Selain itu, Ari juga mengaku sempat menghadiri workshop di bengkel, berlatih drift hingga membawa truk.