Harry Styles akan Segera Umumkan Jadwal Konser di Asia, Indonesia Termasuk?

PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira datang dari penyanyi Hollywood, personel One Direction, Harry Styles.



Pada 27 Agustus 2022, pelantun ‘As It Was’ itu baru saja menambahkan jadwal konsernya bertajuk Love On Tour melalui unggahan media sosialnya.

"Love On Tour. UK & Eropa. Jadwal baru telah ditambahkan. Penambahan jadwal di Chicago, Austin dan Brazil. Pertunjukkan di Lima akan digelar di Estadio Nacional," kata Harry melalui akun Instagram pribadinya, @harrystyles.

Harry mengumumkan jadwal konser Love On Tour melalui unggahan media sosialnya.

Ada 19 tanggal untuk konser di Britania dan Eropa. Bahkan Harry menambahkan beberapa tanggal untuk konsernya.

“Tanggal untuk Asia akan segera diumumkan,” ujarnya.

Jadwal Tour dunia Harry Styles.

Kalimat terakhir yang ditulis dalam kolom caption itu sukses membuat seluruh penggemarnya dari Indonesia heboh.

Mengingat sejak konser One Direction pada tahun 2015, hanya Louis Tomlinson yang kembali menginjakkan kaki di tanah air untuk mengadakan konser solo pada Juli 2022 lalu.