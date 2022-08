Lisa BLACKPINK Raih Penghargaan K-Pop Terbaik di VMAs

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu member girl band K-Pop BLACKPINK, Lisa, berhasil mendapatkan penghargaan di Video Music Awards (VMAs) 2022.

Pada Minggu, 28 Agustus 2022, Lisa dan personel BLACKPINK lainnya datang menghadiri acara VMAs di The Prudential Center, New Jersey.

Lisa BLACKPINK memenangi penghargaan sebagai artis solo K-Pop terbaik melalui album solonya berjudul 'LALISA', dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter MTV, Senin, 29 Agustus 2022.

"Sending a maaaaasive congratulations to #LISA on her Best K-Pop win at the 2022 #VMAs," cuit MTV.

Saat nama Lisa BLACKPINK dipanggil untuk menerima tropi tersebut, dirinya tak menyangka dan maju ke atas panggung untuk segera berpidato.

Selama berpidato, Lisa BLACKPINK berterimakasih kepada produser Teddy, YG Entertainment dan BLINK.

Dirinya juga berterima kasih kepada para anggota BLACKPINK lainnya, Rose, Jennie, dan Jisoo atas dukungannya.

Beberapa warganet pun memberikan ucapan selamat untuk Lisa BLACKPINK yang telah memenangkan penghargaan tersebut.