Lirik Lagu Cookie dari New Jeans Jadi Sorotan Dianggap Punya Konotasi Seksual, Begini Kata Agensi

PIKIRAN RAKYAT – Girlgroup baru New Jeans yang merilis lagu berjudul 'Cookie' pada Senin, 1 Agustus 2022 lalu sempat menimbulkan kontroversi.

Karena dalam lirik lagu tersebut terdapat kalimat seperti “Looking at my cookie”, “Yeah, the scent alone will make you see (Taste it)”, dan “You can't stop at one bite with me” yang menimbulkan perdebatan di antara penggemar.

Lirik tersebut menurut penggemar di media sosial Twitter dianggap berbau konotasi seksual, dimana hal tersebut tidaklah pantas dinyanyikan oleh anggota New Jeans yang masih di bawah umur.

Seperti diketahui bahwa girlgroup New Jeans yang beranggotakan Hanni (18), Minji (18), Danielle (17), Haerin (16), dan Hyein (14) semuanya masih di bawah umur sehingga munculah isu kontroversial ini.

Namun pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu, Ador selaku agensi New Jeans di bawah label HYBE mengeluarkan pernyataannya terkait kontroversi tersebut di situs mereka ador.world.

Dalam pernyataan nya yang dikutip dari ador.world, Ador menjelaskan bahwa lirik pada lagu Cookie diinterpretasikan berbeda dari ekspektasi mereka.

Lagu ini menceritakan mengenai memanggang kue dan membakar CD, yang memiliki kata kerja konseptual sama dengan Bahasa Korea.

