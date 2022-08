Hebohkan Penggemar, Lucas NCT Unggah Foto Setelah Lama Hiatus

PIKIRAN RAKYAT - Lama tidak terdengar kabarnya, Lucas WayV yang merupakan unit dari NCT menghebohkan penggemar setelah mengunggah foto terbaru di Instagramnya, Minggu 28 Agustus 2022.

Foto yang diunggah memperlihatkan potongan scene yang berasal dari Music Video “I Ain’t Worried” karya OneRepublic. Scene memperlihatkan siluet sekelompok orang yang sedang bermain di pantai.

Adapun diketahui, idol bernama asli Wong Yukhei ini telah lama tidak terdengar setelah kontroversi skandal pada Agustus 2021.

Kala itu, seseorang yang mengaku sebagai mantan Lucas menuduhnya selingkuh dan melakukan gaslighting. Hal ini kemudian membuat agensi Lucas, SM Entertainment memutuskan agar Lucas mengambil jeda istirahat sampai waktu yang tidak ditentukan (Hiatus).

Selama hiatus, Lucas tidak pernah terdengar kabarnya. Idol kelahiran Hongkong itu bahkan tak ikut comeback bersama NCT.

Kontan saja, unggahan terbaru ini dibanjiri komentar penggemar yang telah lama menanti kabarnya. Nama Lucas pun bertengger di trending topic pencarian Twitter segera setelah postingan diunggah.

NCTzen atau yang akrab disapa Sijeuni, panggilan untuk fans NCT, berharap postingan ini merupakan tanda atau sinyal bahwa Lucas akan kembali aktif pada kegiatan grup.

“OUR GIANT BABY, THANKYOU SO MUCH, terimakasih karna sudah update dan buat kita berkurang khawatirnya. Kita bakal nunggu sampai waktu terbaik dan janji bakal kasih sambutan paling hangat ketika kamu siap buat balik lagi We love you so much, Lucas,” tulis penggemar anonim yang dikutip Pikiran-rakyat.com dari akun @nctzenbase.