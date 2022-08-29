Lirik Lagu Hold Me Closer - Elton John ft. Britney Spears

Vidia Elfa Safhira
- 29 Agustus 2022, 06:35 WIB
Elton John dan Britney Spears berkolaborasi dalam sebuah lagu
Elton John dan Britney Spears berkolaborasi dalam sebuah lagu /Instagram/@eltonjohn

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi legendaris Britney Spears akhirnya kembali berkarier dengan merilis lagu baru berjudul Hold Me Closer.

Tak cuma sendiri, Britney Spears juga mengajak Elton John untuk berkolaborasi.

Dirilis pada 26 Agustus 2022 kemarin, lagu tersebut menjadi kolaborasi pertama mereka. Lagu Hold Me Closer kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Lirik Lagu Hold Me Closer - Elton John ft. Britney Spears

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

 

Saw you dancing out the ocean

Halaman:
1
2
3
4
5

Editor: Abdul Muhaemin

Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Kaget! Lucas NCT Unggah Foto Siluet Sekumpulan Pria, Kode Akan Comeback?

Kaget! Lucas NCT Unggah Foto Siluet Sekumpulan Pria, Kode Akan Comeback?

29 Agustus 2022, 08:38 WIB
Rumor J-Hope BTS Kencan dengan Model Mencuat, Apa Kata Agensi?

Rumor J-Hope BTS Kencan dengan Model Mencuat, Apa Kata Agensi?

29 Agustus 2022, 08:19 WIB
D13 Hard yang Unik, Otong Koil Rusak Moge dan Yas Alone at Last Bernyanyi di Tengah Circle Pit

D13 Hard yang Unik, Otong Koil Rusak Moge dan Yas Alone at Last Bernyanyi di Tengah Circle Pit

29 Agustus 2022, 07:15 WIB
Ternyata Begini Makna Lirik Lagu Runtah yang Lagi Viral di Tiktok, Ciptaan Musisi Sunda Doel Sumbang

Ternyata Begini Makna Lirik Lagu Runtah yang Lagi Viral di Tiktok, Ciptaan Musisi Sunda Doel Sumbang

29 Agustus 2022, 07:11 WIB
Nyanyikan Soundtrack Film Miracle in Cell No 7, Andmesh Kenang Sang Ayah yang Telah Tiada

Nyanyikan Soundtrack Film Miracle in Cell No 7, Andmesh Kenang Sang Ayah yang Telah Tiada

29 Agustus 2022, 07:11 WIB
Lirik Lagu Andaikan Kau Datang dari Andmesh, Lagu Lawas yang Jadi Soundtrack Film Miracle in Cell No 7

Lirik Lagu Andaikan Kau Datang dari Andmesh, Lagu Lawas yang Jadi Soundtrack Film Miracle in Cell No 7

29 Agustus 2022, 06:50 WIB
Lirik Lagu Hold Me Closer - Elton John ft. Britney Spears

Lirik Lagu Hold Me Closer - Elton John ft. Britney Spears

29 Agustus 2022, 06:35 WIB
Lirik Lagu Nala - Tulus, Kisahkan Kehidupan Seorang Gadis yang Berhati Rapuh

Lirik Lagu Nala - Tulus, Kisahkan Kehidupan Seorang Gadis yang Berhati Rapuh

28 Agustus 2022, 12:31 WIB
Lirik Lagu Talk That Talk-TWICE

Lirik Lagu Talk That Talk-TWICE

28 Agustus 2022, 12:29 WIB
Lirik Lagu Mukamu Manis Seperti Gula Lemon 'Any Gobay' yang Viral di TikTok Buat Ketagihan

Lirik Lagu Mukamu Manis Seperti Gula Lemon 'Any Gobay' yang Viral di TikTok Buat Ketagihan

28 Agustus 2022, 11:20 WIB

Terpopuler

1

Pengakuan Sopir Rental Antar Pesugihan, Lihat Makhluk Gaib di Ruang Tamu sang Pedagang Grosir yang Laris Manis
2

Persib Bandung Didenda Rp200.000.000 karena Flare, Umuh: Bobotoh Masa Gak Dewasa Sekali?

3

Dor! Tembakan Polisi Terdengar Saat Kejar Avanza dan Cayla di Tasikmalaya, Buru Pembobol ATM
4

Rekayasa Lalu Lintas Berlaku hingga Besok 28 Agustus 2022, Jalan Ini Tak Bisa Dilewati di Bandung
5

Kamaruddin Simanjuntak Tantang Polri Tangkap Rohaniawan yang Menikahkan Sambo dengan AKP Rita
6

Ada Rekayasa Lalu Lintas hingga 28 Agustus 2022, Awas Jangan Salah Belok di Bandung!
7

Kamaruddin Simanjuntak Bongkar Dugaan Skandal Besar yang Picu Erick Thohir Polisikan Faisal Assegaf
8

Kode Redeem FF 28 Agustus 2022, Akhir Pekan Semakin Seru Dapat Reward dari Free Fire
9

Link Streaming Gratis Nonton Big Mouth Episode 10: Peristiwa Mengejutkan Berhasil Ungkap Sosok Big Mouse
10

Selamat dari Kebakaran Simprug, Warteg 'Barokah' Kini Dipenuhi Coretan: Hai Maling Listrik!

Pikiran Rakyat Media Network

Portal Jepara

Benarkah Ada Stasiun TV yang Siarkan Laga Liga 2 PSCS Cilacap vs Persijap Jepara Senin 29 Agustus 2022?

Benarkah Ada Stasiun TV yang Siarkan Laga Liga 2 PSCS Cilacap vs Persijap Jepara Senin 29 Agustus 2022?

29 Agustus 2022, 08:52 WIB

Kabar Besuki

Jadwal SIM Keliling Bandung Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Lengkap dengan Daftar Lokasinya

Jadwal SIM Keliling Bandung Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Lengkap dengan Daftar Lokasinya

29 Agustus 2022, 08:52 WIB

Portal Jember

VMAs 2022: BLACKPINK Raih Best Metaverse Peformance Kalahkan BTS dan Justin Bieber

VMAs 2022: BLACKPINK Raih Best Metaverse Peformance Kalahkan BTS dan Justin Bieber

29 Agustus 2022, 08:52 WIB

Kepri Post

Industri Tekstil di Indonesia Kekurangan 135 Ribu Pekerja

Industri Tekstil di Indonesia Kekurangan 135 Ribu Pekerja

29 Agustus 2022, 08:51 WIB

Berita KBB

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022. Sebagian Jakarta Bakal Berawan

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022. Sebagian Jakarta Bakal Berawan

29 Agustus 2022, 08:51 WIB

Jurnal Medan

Jadwal Acara Indosiar Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022: Saksikan PSM Makassar vs Persib Bandung

Jadwal Acara Indosiar Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022: Saksikan PSM Makassar vs Persib Bandung

29 Agustus 2022, 08:51 WIB

Flores Terkini

UPDATE Jadwal Acara SCTV Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022: Buku Harian Seorang Istri Kembali Tayang

UPDATE Jadwal Acara SCTV Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022: Buku Harian Seorang Istri Kembali Tayang

29 Agustus 2022, 08:51 WIB

Suara Jayapura

Ferdy Sambo Ajukan Banding, Komnas HAM Mewanti-wanti Ada 'Skenario': Fokus

Ferdy Sambo Ajukan Banding, Komnas HAM Mewanti-wanti Ada 'Skenario': Fokus

29 Agustus 2022, 08:51 WIB

Sragen Update

Viral Pemukulan Sopir Transjakarta, Pelakunya Kini Jadi Tersangka, Siapa Dia?

Viral Pemukulan Sopir Transjakarta, Pelakunya Kini Jadi Tersangka, Siapa Dia?

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Ringtimes Bali

Wabup Kasta Jalankan Program Pitra Bakti dan Hadiri Persiapan Ngaben Massal di Klungkung

Wabup Kasta Jalankan Program Pitra Bakti dan Hadiri Persiapan Ngaben Massal di Klungkung

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Banjarnegaraku

Sinopsis da Jadwal Nonton Film Mencuri Raden Saleh di Bioskop Surya Yudha Cinema, Senin 29 Agustus 2022

Sinopsis da Jadwal Nonton Film Mencuri Raden Saleh di Bioskop Surya Yudha Cinema, Senin 29 Agustus 2022

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Lingkar Kediri

Ikatan Cinta Hari Ini 29 Agustus 2022, Salahkan Ricky Atas Kepergian Keysa, Elsa Justru Dihujat Sosok Ini

Ikatan Cinta Hari Ini 29 Agustus 2022, Salahkan Ricky Atas Kepergian Keysa, Elsa Justru Dihujat Sosok Ini

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Lingkar Madiun

Liga Inggris Harus Hati-hati dengan Arsenal, Berhasil Memenangkan 4 Putaran Pertama

Liga Inggris Harus Hati-hati dengan Arsenal, Berhasil Memenangkan 4 Putaran Pertama

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Portal Jember

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 5 SD MI Halaman 5, Pengertian Kata Kunci dalam Iklan

Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 5 SD MI Halaman 5, Pengertian Kata Kunci dalam Iklan

29 Agustus 2022, 08:50 WIB

Cianjurpedia

Jadwal Vaksin Booster Daerah Istimewa Yogyakarta Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022 Ada di 6 Lokasi

Jadwal Vaksin Booster Daerah Istimewa Yogyakarta Hari Ini, Senin 29 Agustus 2022 Ada di 6 Lokasi

29 Agustus 2022, 08:49 WIB

Kabar Besuki

Jadwal SIM Keliling Bekasi Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Lengkap dengan Daftar Lokasinya

Jadwal SIM Keliling Bekasi Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Lengkap dengan Daftar Lokasinya

29 Agustus 2022, 08:49 WIB

Sudut Batam

Contoh Teks Pidato Persuasif Bahasa Indonesia Kelas 9 Singkat

Contoh Teks Pidato Persuasif Bahasa Indonesia Kelas 9 Singkat

29 Agustus 2022, 08:49 WIB

Cianjurpedia

Jadwal Vaksin Booster On The Spot Kota Bandung Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Ada di 18 Lokasi

Jadwal Vaksin Booster On The Spot Kota Bandung Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Ada di 18 Lokasi

29 Agustus 2022, 08:49 WIB

Jurnal Gaya

Sinopsis Drakor Poong, The Joseon Psychiatrist 29 Agustus 2022: Mengejutkan, Raja Tiba-Tiba Kunjungi Poong

Sinopsis Drakor Poong, The Joseon Psychiatrist 29 Agustus 2022: Mengejutkan, Raja Tiba-Tiba Kunjungi Poong

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Portal Brebes

Dalam Dua Pekan, Jokowi Janjikan Harga Telur Ayam Ras Turun

Dalam Dua Pekan, Jokowi Janjikan Harga Telur Ayam Ras Turun

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Portal Kudus

BARU! Contoh Warta Bahasa Sunda Singkat Tentang Bencana Alam Banjir yang Mengandung Unsur 5W 1H Untuk Tugas

BARU! Contoh Warta Bahasa Sunda Singkat Tentang Bencana Alam Banjir yang Mengandung Unsur 5W 1H Untuk Tugas

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Flores Terkini

Randy Elgianto Sinlae Go International, Sosok Ini Ternyata Punya Peran Penting

Randy Elgianto Sinlae Go International, Sosok Ini Ternyata Punya Peran Penting

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Depok

Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 43 Ditutup? Ini Estimasi Tanggalnya

Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 43 Ditutup? Ini Estimasi Tanggalnya

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Teras Gorontalo

Akhirnya Terungkap Celah Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Ancaman Hukuman Mati, Hotman Paris Minta Jaksa Waspada

Akhirnya Terungkap Celah Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Ancaman Hukuman Mati, Hotman Paris Minta Jaksa Waspada

29 Agustus 2022, 08:48 WIB

Portal Minahasa

Ikuti Panduan Ini Saat Terserang DBD, Minum Banyak Cairan dan...

Ikuti Panduan Ini Saat Terserang DBD, Minum Banyak Cairan dan...

29 Agustus 2022, 08:48 WIB