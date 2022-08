PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi legendaris Britney Spears akhirnya kembali berkarier dengan merilis lagu baru berjudul Hold Me Closer.

Tak cuma sendiri, Britney Spears juga mengajak Elton John untuk berkolaborasi.

Dirilis pada 26 Agustus 2022 kemarin, lagu tersebut menjadi kolaborasi pertama mereka. Lagu Hold Me Closer kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Lirik Lagu Hold Me Closer - Elton John ft. Britney Spears

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Saw you dancing out the ocean