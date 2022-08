Irish Bella Akhirnya Umumkan Nama Anak Keempat, Ini Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Artis Irish Bella akhirnya mengumumkan nama anak keempatnya yang baru lahir pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Nama anak keempat Irish Bella dirilis setelah empat hari sang putri lahir ke dunia.

Dalam unggahan Instagram miliknya, Irish Bella menyambut bahagia kelahiran anak perempuannya.

"Masya Allah Tabarakallah .. Welcoming our little angel to the world," kata Irish Bella.

Nama putri Irish Bella dan Ammar Zoni adalah Ara Puti Sabai Akbar.

"Hello Aunty Uncle my name is Ara Puti Sabai Akbar," ujar Irish Bella dalam unggahan Instagram @_irishbella_

Nama tersebut diambil dari bahasa Minang, Sabai memiliki arti perempuan yang berkharisma dan memiliki aura luar biasa.

Nama Sabai juga ada dalam cerita rakyat, nama ini memiliki harapan kelak sang putri menjadi perempuan yang mandiri.