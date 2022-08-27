Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Vidia Elfa Safhira
- 27 Agustus 2022, 06:35 WIB
TWICE - Talk That Talk.
TWICE - Talk That Talk. /YouTube/TWICE

PIKIRAN RAKYAT - Girl group TWICE akhirnya comeback lewat lagu barunya berjudul Talk That Talk.

Lagu Talk That Talk milik TWICE ini menjadi single unggulan di mini album ke 11 yang bertajuk Between 1&2.

Lagu Talk That Talk merupakan karya komposer Woo Min Lee yang sebelumnya ikut dalam pembuatan lagu populer TWICE lainnya seperti Knock Knock, What is Love?, dan The Feels.

Baca Juga: Diteriaki Kata-kata Kasar Agus dan Kawannya Habisi Anak 14 Tahun Dengan Celurit

Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE

Nal boneun eyes, ssik uniun lips
Mame deulji, I like it (Oh, yeah)
Ne A to Z kkwae dalkomhae (That's right)
But I wanna skip (Just skip)

Deo gyeoljeongjeogin thing (That thing)
Bonnoneul wonhae bingbing dollin

Seoron ttawi malgo (I mean, I word)

Baca Juga: Erick Thohir Laporkan Faisal Assegaf, Kuasa Hukum: Pak ET Disebut Banyak Istri yang Dinikahi secara Gaib

Deo deo deo deo deo deo boyeojwo (boyeojwo)
Neo neo neo neo neo neol allyeojwo (allyeojwo)
Jigeum nan need some hints
Chaeugo isseo neoran crosswords (Crosswords)

Halaman:
1
2
3
4
5

Editor: Ikbal Tawakal

Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

27 Agustus 2022, 06:35 WIB
Iga Massardi Digaet Duo Ethnic Biru Baru untuk Single Semua Telah Terjadi

Iga Massardi Digaet Duo Ethnic Biru Baru untuk Single Semua Telah Terjadi

26 Agustus 2022, 19:44 WIB
Lirik Lagu Runtah yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik Lagu Runtah yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

26 Agustus 2022, 15:05 WIB
Profil Azmy Z, Penyanyi Cantik di Balik Lagu Runtah yang Viral di TikTok

Profil Azmy Z, Penyanyi Cantik di Balik Lagu Runtah yang Viral di TikTok

26 Agustus 2022, 14:40 WIB
Viral Lagu Polisi Tembak Polisi Diduga Sindir Kasus Ferdy Sambo, Begini Liriknya

Viral Lagu Polisi Tembak Polisi Diduga Sindir Kasus Ferdy Sambo, Begini Liriknya

26 Agustus 2022, 12:33 WIB
Lirik Lagu Tiba-tiba Aku Melayang - Quinn Salman yang Viral di TikTok

Lirik Lagu Tiba-tiba Aku Melayang - Quinn Salman yang Viral di TikTok

26 Agustus 2022, 12:21 WIB
Lirik Lagu Buih Jadi Permadani - Farel Prayoga, Trending di YouTube!

Lirik Lagu Buih Jadi Permadani - Farel Prayoga, Trending di YouTube!

26 Agustus 2022, 09:17 WIB
Birukan Langit Indonesia Festival 2022, Aroha Indonesia Sambut Kedatangan ASTRO di Jakarta

Birukan Langit Indonesia Festival 2022, Aroha Indonesia Sambut Kedatangan ASTRO di Jakarta

26 Agustus 2022, 06:31 WIB
Satu Panggung dengan Mahalini, Ziva, Tiara Andini, dan Lyodra, Penampilan Keisya Levronka Tuai Pujian

Satu Panggung dengan Mahalini, Ziva, Tiara Andini, dan Lyodra, Penampilan Keisya Levronka Tuai Pujian

25 Agustus 2022, 18:45 WIB
Lirik Lagu AMAZING - Rex Orange County: Who's Gonna Save Me Now? I Hope It's You My Babe

Lirik Lagu AMAZING - Rex Orange County: Who's Gonna Save Me Now? I Hope It's You My Babe

25 Agustus 2022, 11:10 WIB

Terpopuler

1

Waspada! BMKG Ingatkan Potensi Gempa Berkekuatan 8,9 M hingga Timbulkan Tsunami di Bengkulu
2

Viral Video Lama Ferdy Sambo Berjoget hingga Pasang Wajah Semringah, Netizen: Uang Bisa Mengubah Segalanya
3

Viral! Kakek Berusia 101 Tahun Beli Obat di Apotek Pakai Uang Koin demi Obati Istri
4

Diteriaki Kata-kata Kasar Agus dan Kawannya Habisi Anak 14 Tahun Dengan Celurit
5

Terlihat Kurus dan Pucat, Potret Ferdy Sambo di Sidang Kode Etik Jadi Sorotan
6

Eks Maling Uang Rakyat Dada Rosada Dibebaskan, Sekda Bandung: Tak Ada Kata Selain Rasa Syukur
7

Kamaruddin Simanjuntak Beberkan Soal Perwira Polisi 'Melacur' Demi Sang Jenderal: Dia Sampai Gemetar
8

Daftar Kekayaan Ahmad Dofiri, Bikin Bharada E Ngaku, Kini Pimpin Sidang Kode Etik Ferdy Sambo
9

Sinopsis Film Donnie Darko, Halusinasi Jake Gyllenhaal Dihantui Sosok Seram Berkepala Kelinci
10

Bantah Warteg Terhindar Kebakaran karena Sedekah Jumat, Warga: Warga Tau Semua, Tidak Pernah Berbagi

Pikiran Rakyat Media Network

Lingkar Kediri

Ikatan Cinta Hari Ini 27 Agustus 2022, Mengaku Dibentak Andin, Sal Justru Tegaskan Hal Ini pada Sienna

Ikatan Cinta Hari Ini 27 Agustus 2022, Mengaku Dibentak Andin, Sal Justru Tegaskan Hal Ini pada Sienna

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Selebritalk

Park Hyunse YGX 'Street Man Fighter' Minta Maaf Setelah Dituduh Mengolok-olok Koreo Hype Boy NewJeans

Park Hyunse YGX 'Street Man Fighter' Minta Maaf Setelah Dituduh Mengolok-olok Koreo Hype Boy NewJeans

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Tentang Bengkulu Tengah

LINK Nonton Live Streaming Manchester United vs Southampton Serta Line Up dan H2H

LINK Nonton Live Streaming Manchester United vs Southampton Serta Line Up dan H2H

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Media Jabodetabek

5 Tempat Wisata Alam Sukabumi yang Viral, Terindah dan Punya Banyak Spot Foto Instagramable

5 Tempat Wisata Alam Sukabumi yang Viral, Terindah dan Punya Banyak Spot Foto Instagramable

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Pangandaran Talk

Jadwal ANTV Sabtu 27 Agustus 2022, Ada The Intruder di Sinema Horor Asia, Gopi dan Annaya

Jadwal ANTV Sabtu 27 Agustus 2022, Ada The Intruder di Sinema Horor Asia, Gopi dan Annaya

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Mapay Bandung

Gegara Bobotoh Nyalakan Flare! Total Persib Sudah Bayar Denda Rp400 Juta

Gegara Bobotoh Nyalakan Flare! Total Persib Sudah Bayar Denda Rp400 Juta

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Denpasar Update

Daftar Pemain PSIS Semarang yang Diboyong Untuk Hadapi Dewa United di Liga 1, Carlos Fortes Masih Absen

Daftar Pemain PSIS Semarang yang Diboyong Untuk Hadapi Dewa United di Liga 1, Carlos Fortes Masih Absen

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Media Jawa Timur

Info Lengkap Incuba Fest 2022 di Semarang yang Dihadiri Fiersa Besari dan Lainnya: Harga Tiket, Cara Beli

Info Lengkap Incuba Fest 2022 di Semarang yang Dihadiri Fiersa Besari dan Lainnya: Harga Tiket, Cara Beli

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Mata Bangka

Anda Cenderung Emosional Hari Ini – Ramalan Zodiak Scorpio, 27 Agustus 2022

Anda Cenderung Emosional Hari Ini – Ramalan Zodiak Scorpio, 27 Agustus 2022

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Klik Bondowoso

Jelang PSM Makassar vs Persib Bandung, Budiman Tanggapi Taktik, Luis Milla Bicara Target

Jelang PSM Makassar vs Persib Bandung, Budiman Tanggapi Taktik, Luis Milla Bicara Target

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Kabar Priangan

SIM Keliling Polrestabes Bandung Hari Ini, Sabtu 27 Agustus 2022

SIM Keliling Polrestabes Bandung Hari Ini, Sabtu 27 Agustus 2022

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Seputar Lampung

TOP 15 SMA Terbaik di DKI Jakarta Versi LTMPT 2022 Terbaru Hasil dari Nilai UTBK, Urutan Pertama Diraih Siapa?

TOP 15 SMA Terbaik di DKI Jakarta Versi LTMPT 2022 Terbaru Hasil dari Nilai UTBK, Urutan Pertama Diraih Siapa?

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Portal Jember

Seseorang yang Akan Meninggal Dunia Bisa Memperoleh Firasat? Ini Kata Ustadz Khalid Basalamah

Seseorang yang Akan Meninggal Dunia Bisa Memperoleh Firasat? Ini Kata Ustadz Khalid Basalamah

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Ringtimes Bali

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 67 68, Memberi Keterangan Isi dari Paragraf Pohon Keramat

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 67 68, Memberi Keterangan Isi dari Paragraf Pohon Keramat

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Tasikmalaya

Link Streaming Final Pertama IBL 2022 Pelita Jaya Bakrie vs Satria Muda Pertamina, Tip-Off Pukul 18.30 WIB

Link Streaming Final Pertama IBL 2022 Pelita Jaya Bakrie vs Satria Muda Pertamina, Tip-Off Pukul 18.30 WIB

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Semarangku

Peluncuran iPhone 14 Pro Max Sudah di Depan Mata, Berapa Harga Terbarunya Saat Ini?

Peluncuran iPhone 14 Pro Max Sudah di Depan Mata, Berapa Harga Terbarunya Saat Ini?

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Media Pemalang

Soal dan Kunci Jawaban Mapel PAI Kelas 7 SMP Rajin Berlatih Asmaul Husna

Soal dan Kunci Jawaban Mapel PAI Kelas 7 SMP Rajin Berlatih Asmaul Husna

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Purbalinggaku

Apa Arti Mimpi Berkelahi dengan Orang yang Tidak Dikenal? Berikut Penjelasannya Menurut Primbon Jawa

Apa Arti Mimpi Berkelahi dengan Orang yang Tidak Dikenal? Berikut Penjelasannya Menurut Primbon Jawa

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Ringtimes Banyuwangi

Kunci Jawaban Terbaru Tema 2 Kelas 2 SD MI Halaman 17 Ayo Berdiskusi

Kunci Jawaban Terbaru Tema 2 Kelas 2 SD MI Halaman 17 Ayo Berdiskusi

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Kabar Mesuji

Sinopsis Film Hope, Film Tentang Pelecehan Yang Terjadi Pada Anak Kecil Di Korea Selatan Pada Tahun 2008

Sinopsis Film Hope, Film Tentang Pelecehan Yang Terjadi Pada Anak Kecil Di Korea Selatan Pada Tahun 2008

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Kabar Lumajang

Lirik Lagu TWICE 'GONE' dengan Romanization dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik Lagu TWICE 'GONE' dengan Romanization dan Terjemahan Bahasa Indonesia

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Kilas Klaten

Kunci Jawaban Latihan Pemahaman dan Cerita Reflektif Modul 2 Disiplin Positif Restitusi

Kunci Jawaban Latihan Pemahaman dan Cerita Reflektif Modul 2 Disiplin Positif Restitusi

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Lensa Luwu Timur

Lawan Persebaya Surabaya, PSS Sleman Tidak Akan Diperkuat Pemain Kuncinya

Lawan Persebaya Surabaya, PSS Sleman Tidak Akan Diperkuat Pemain Kuncinya

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Iko Bengkulu

27 Agustus 2022 Memperingati Hari Apa? Dan Apa Yang Terjadi pada Tanggal Ini

27 Agustus 2022 Memperingati Hari Apa? Dan Apa Yang Terjadi pada Tanggal Ini

27 Agustus 2022, 09:00 WIB

Sumenep News

Isi Kode Etik Satpam PDF, Download Gratis Perkab No. 24 Tahun 2007 di Sini

Isi Kode Etik Satpam PDF, Download Gratis Perkab No. 24 Tahun 2007 di Sini

27 Agustus 2022, 09:00 WIB