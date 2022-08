Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Girl group TWICE akhirnya comeback lewat lagu barunya berjudul Talk That Talk.

Lagu Talk That Talk milik TWICE ini menjadi single unggulan di mini album ke 11 yang bertajuk Between 1&2.

Lagu Talk That Talk merupakan karya komposer Woo Min Lee yang sebelumnya ikut dalam pembuatan lagu populer TWICE lainnya seperti Knock Knock, What is Love?, dan The Feels.

Lirik Lagu Talk That Talk - TWICE

Nal boneun eyes, ssik uniun lips

Mame deulji, I like it (Oh, yeah)

Ne A to Z kkwae dalkomhae (That's right)

But I wanna skip (Just skip)

Deo gyeoljeongjeogin thing (That thing)

Bonnoneul wonhae bingbing dollin

Seoron ttawi malgo (I mean, I word)

Deo deo deo deo deo deo boyeojwo (boyeojwo)

Neo neo neo neo neo neol allyeojwo (allyeojwo)

Jigeum nan need some hints

Chaeugo isseo neoran crosswords (Crosswords)