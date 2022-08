Birukan Langit Indonesia Festival 2022, Aroha Indonesia Sambut Kedatangan ASTRO di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - ASTRO akhirnya tiba di Jakarta pada Kamis (25/5/2022). Kedatangan Moonbin, Jinjin, Rocky dan Sanha di Tanah Air pun disambut meriah oleh para

penggemarnya, Aroha Indonesia. Kpop group naungan agency Fantagio ini akan memeriahkan Birukan Langit Indonesia Festival 2022 pada Jumat (26/5/2022) di IstoraSenayan, Jakarta.

Sebelum melakukan penerbangan, Jinjin dan Moonbin, dua member ASTRO mengabadikan momen-nya saat di pesawat sesaat sebelum keberangkatan.

“Aku pergi dulu Roha~ Bye hehe. Tunggu aku Indonesia!!!” tulisnyaketerangan Jinjin dalam unggahan nya di Twitter @offclASTRO.

Di media sosial yang sama, AROHA Indonesia turut menyambut kedatangan ASTRO dengan berbagai cuitan di twitter.

“WELCOME TO INDONESIA ASTRO I’m ready to meet you really soon!! #WelcometoIndonesia_Astro #JINJIN #MOONBIN #ROCKY #SANHA @offclASTRO.

