Lirik Lagu AMAZING - Rex Orange County: Who's Gonna Save Me Now? I Hope It's You My Babe

PIKIRAN RAKYAT - Lagu AMAZING milik Rex Orange County dirilis pada 14 Februari 2022.

Lagu AMAZING merupakan single resmi kedua dari album studio keempat Rex Orange County, WHO CARES?, mengikuti KEEP IT UP yang dirilis bulan sebelumnya.

Meski sudah hampir enam bulan dirilis, lagu AMAZING milik Rex Orange County hingga kini masih menjadi sound favorit bagi para TikTokers.

Berikut Lirik Lagu AMAZING - Rex Orange County yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Amazing - Rex Orange County

There's no way to time it

And where you may find it is unknown

Until then, you're a loner