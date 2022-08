Tiket Gratis Buat ARMY, BTS Yet To Come in Busan akan Digelar Tahun Ini, Catat Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT – Bintang K-Pop BTS akan mengadakan konser besar-besaran di Busan, Korea Selatan pada 15 Oktober 2022 untuk mendukung kota pelabuhan selatan menjadi tuan rumah World Expo pada 2030.

World Expo yang diawasi oleh Biro Pameran Internasional merupakan salah satu festival internasional terbesar selain Piala Dunia dan Olimpiade.

Konser sehari yang bertajuk BTS Yet To Come in Busan akan berlangsung di panggung darurat yang dipasang di Gijang, Busan Utara.

Lokasi konser BTS tersebut bahkan mampu menampung 100.000 penggemar, yang merupakan jumlah penonton terbanyak selama konser BTS diselenggarakan.

Pertunjukan BTS akan ditampilkan secara bersamaan di layar besar yang ditempatkan di parkir luar ruangan Terminal Penumpang Internasional Busan Port.

Selain itu, penggemar bisa menyaksikan performance BTS melalui live streaming dengan kapasitas 10.000 orang secara gratis.

Sebagai duta hubungan masyarakat untuk Busan World Expo 2030, BTS berencana untuk terlibat dalam berbagai kegiatan promosi untuk mempromosikan tawaran pembawa acara Busan dimulai dengan konser langsung.

