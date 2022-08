Profil dan Tipe Ideal Park Eun Bin, Pemeran Woo Young Woo di Drama Extraordinary Attorney Woo

PIKIRAN RAKYAT - Kemunculan Park Eun Bin dalam serial Extraordinary Attorney Woo mencuri perhatian penggemar drama Korea.

Akting Park Eun Bin sebagai seorang pengacara penyandang autisme dalam drama hukum tersebut sukses membuat penonton terpukau.

Park Eun Bin pada awalnya menolak tawaran untuk memerankan peran tersebut lantaran ia tak yakin apakah ia mampu menjalankan drama tersebut dengan baik atau tidak.

Meskipun begitu, ia mampu menjiwai peran tersebut berkat kerja kerasnya. Ia juga menceritakan bahwa ia mengorbankan waktu istirahatnya untuk menghafalkan istilah-istilah hukum yang sulit ia pahami.

Dalam drama tersebut, karakter Woo Young Woo yang diperankan Park Eun Bin adalah seorang pengacara jenius yang memiliki memori fotografis yang memunginkan ia mudah mengingat gambar dari buku-buku hukum.

Sebelum memerankan drama ini, namanya juga mencuat berkat drama Do You Like Brahms? yakni drama bergenre romantis tentang seorang siswa di sekolah musik.

Ia bahkan mempelajari alat musik biola dalam waktu tiga bulan, untuk mendalami perannya.

Untuk berkenalan lebih dalam dengan pemeran Woo Young Woo dalam drama Extraordinary Attorney Woo, berikut adalah profil Park Eun Bin dan tipe idealnya.