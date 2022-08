Lirik Lagu My Satisfaction - IVE dan Terjemahannya, Inspiratif dan Sarat Makna

PIKIRAN RAKYAT - Girl grup asuhan STARSHIP Entertainment, kembali merilis lagu baru berjudul My Satisfaction.

Lirik My Satisfaction dari IVE menginspirasi bahwa setiap insan bisa bersinar dengan kekuatannya sendiri tanpa khawatir cemoohan orang lain.

Rasa percaya diri pada akhirnya akan membawa kepuasan dalam hidup seseorang tanpa perlu pengakuan dari dunia luar.

Berikut lirik My Satisfaction - IVE beserta terjemahannya.

Lirik Lagu My Satisfaction - IVE

Let me show ya nal bichuneun bit

gibun joa neomanui geu nunbit

gaseum ttwineun seollem gateun i neukkim

(I know what you say)

eotteon nal joahaneunji

(I can see)

jeonbu da boyeojulge

(Just right now)

bichi naneun naege modu jumokae

Shine on me nan nal saranghal ppunya

Crush on me nal wonhage doel geoya

nugubodado nareul mideo nan nareul binnage hae

Look at me now look at me now

Ha ha ha ha ha