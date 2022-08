Lirik Lagu Be With You - Akon: And No One Know, The Things We've Been Through

PIKIRAN RAKYAT - Lagu lawas bertajuk Be With You milik penyanyi Akon kini kembali viral dan trending di media platform TikTok.

Lagu yang dirilis pada tahun 2006 itu sukses mencuri perhatian para TikToker berkat beat dan liriknya yang easy listening.

Lagu Be With You diketahui masuk dalam album bertajuk Freedom milik penyanyi Akon.

Berikut lirik lagu Be With You - Akon yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Be With You - Akon

I know they wanna come and separate us but they can't do us nothin

Your the one I want and I'm a continue lovin'

'Cause your considered wifey and I'm considered husband

And I'm a always be there for you