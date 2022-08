Sinopsis Mencuri Raden Saleh yang Tayang Hari Ini, Kisah Pencurian Lukisan Bersejarah

PIKIRAN RAKYAT - Film Mencuri Raden Saleh akan mulai tayang serentak pada Kamis, 25 Agustus 2022 di berbagai bioskop Indonesia.

Mencuri Raden Saleh merupakan film besutan Angga Dwimas Sasongko yang sebelumnya pernah menggarap film Filosofi Kopi dan Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini.

Film Mencuri Raden Saleh dibintangi oleh berbagai aktor muda berbakat tanah air seperti, Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Aghniny Haque, Rachel Amanda, Umay Shahab, dan Ari Irham.

Sebelumnya, film Mencuri Raden Saleh telah tayang terbatas pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan HUT ke-77 RI.

Baca Juga: Polwan Bandung Ditemukan Tewas dalam Posisi Duduk, Kondisi Kontrakannya Jadi Sorotan

Sinopsis Mencuri Raden Saleh

Mencuri Raden Saleh merupakan sebuah film yang mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang berencana untuk mencuri lukisan sang maestro, Raden Saleh dari Istana Kepresidenan.

Sekelompok mahasiswa itu memiliki tugas dan perannya masing-masing.

Piko yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan bertugas sebagai The Forger, Ucup yang diperankan oleh Angga Yunanda sebagai The Hacker, dan Fella yang diperankan oleh Rachel Amanda sebagai The Negotiator.