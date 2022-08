Dengan Format Baru, Film Avatar Bakal Tayang Lagi di Bioskop

PIKIRAN RAKYAT – Film Avatar akan kembali hadir dengan format yang berbeda.

Film besutan sutradara kenamaan Hollywood James Cameron ini akan tayang di bioskop seluruh dunia pada September 2022.

Sebagaimana dilaporkan The Hollywood Reporter, Disney dan 20th Century Studios telah mengonfirmasi akan merilis ulang film Avatar dalam format 4K High Dynamic Range pada 23 September 2022.

Analis film box office, Paul Dergarabedian mengatakan, penayangan film original Avatar dinilai akan mendorong pemasaran jelang perilisan sekuel terbarunya The Way Of Water.

Baca Juga: Tak Bisa Bendung Air Mata, Raut Wajah Atalia saat Dengarkan Lagu Cuma Rindu Jadi Sorotan

“Disney melihat manfaat dalam merilis ulang film sebagai pengingat bagi penggemar di Amerika Utara, yang sebagian besar belum pernah melihat juara box office global sepanjang masa sejak rilis edisi khusus hampir 12 tahun yang lalu,” kata Dergarabedian.

Film yang dibintangi Zoe Saldana sebagai Neytiri ini dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa di box office seluruh dunia, dengan mengumpulkan pendapatan sekitar 2,84 miliar dolar AS.

Hadirnya film Avatar dalam format 4K High Dynamic Range juga untuk merayakan perilisan perdananya pada 12 tahun lalu, tepatnya pada 10 Desember 2009 silam.

Baca Juga: Trailer Avatar: The Way of Water Akhirnya Tayang, Sekuel Paling Ditunggu Sejak 2014