5 Rekomendasi Film Korea yang Sukses di Box Office, Ada Assassination sampai Parasite

PIKIRAN RAKYAT - Tidak kalah dengan film Hollywood, banyak film Korea Selatan yang berhasil mendapatkan pengakuan internasional.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, berikut lima film yang sukses di box office dan berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta penjualan tiket.

1. Along With the Gods: The Two Worlds

Berlangsung di akhirat, tiga grim reaper memandu seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja Hong (Cha Tae Hyun), membantunya selama 49 hari ke depan.

Mereka harus melewati tujuh pencobaan dalam masa itu, dan jika mereka berhasil, dia akan bereinkarnasi. Grim reaper juga akan selangkah lebih dekat untuk bereinkarnasi sendiri.

Film ini didasarkan pada seri webtoon dan dirilis di Korea Selatan pada 20 Desember 2017, dan berhasil menarik 10 juta penonton hanya dalam 15 hari.

2. A Taxi Driver

Dalam A Taxi Driver, Song Kang Ho berperan sebagai seorang pria pekerja keras yang berusaha mati-matian untuk memenuhi kebutuhan sebagai sopir taksi.

Dia setuju untuk membawa seorang jurnalis Jerman bernama Peter ke Gwangju dan kembali ke Seoul dalam satu hari dengan harga 100.000 won atau Rp1,1 juta.

Dirilis pada 2 Agustus 2017, para kritikus menanggapi film tersebut secara positif, film tersebut dinominasikan sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-90 dan menjadi film terlaris kedua pada saat itu.