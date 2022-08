Berbanding Terbalik dengan Kesuksesan Dramanya, Webtoon Extraordinary Attorney Woo Tempati Peringkat Buncit

PIKIRAN RAKYAT - Berkat kesuksesannya, drama Korea Extraordinary Attorney Woo kini diadaptasi menjadi serial webtoon.

Pada 27 Juli 2022, webtoon Extraordinary Attorney Woo resmi dirilis di platform Naver Webtoon Korea. Sementara di Indonesia, baru dirilis pada 10 Agustus 2022.

Tak lama setelah perilisan episode pertama, webtoon ini langsung menarik perhatian dan menduduki peringkat pertama.

Namun, mayoritas pembaca ternyata banyak yang tidak senang dan memberikan ulasan negatif terhadap webtoon Extraordinary Attorney Woo.

Dikutip dari Yonhap News, webtoon Extraordinary Attorney Woo saat ini berada di peringkat 82 dari 83 webtoon yang dirilis setiap hari Kamis, dengan nilai poin sebesar 6,83.

Selain itu, satu-satunya webtoon dengan peringkat lebih rendah dari Extraordinary Attorney Woo adalah The Moons Cradle dan Her Six Rules. Kedua serial webtoon itu dituduh telah melakukan plagiarisme.

Tidak hanya Extraordinary Attorney Woo, webtoon Discovery of Love yang diadaptasi dari drama Korea populer dengan judul yang sama ini juga tidak mendapatkan feedback yang positif.

Serial webtoon Discovery of Love memiliki nilai poin sebesar 9,87, tetapi berada di peringkat 67 di antara 83 webtoon yang dirilis pada hari Kamis. Artinya, webtoon Discovery of Love tidak memiliki banyak pembaca setia.