Lirik Lagu Menanggung Rindu, Single Terbaru Five Minutes

PIKIRAN RAKYAT - Five Minutes, grup band asal Bandung, meluncurkan video klip terbarunya dengan judul Menanggung Rindu. Video klip tersebut bisa dilihat di kanal YouTube Five Minutes Official.

Sampai berita ini ditulis, video klip ini sudah dilihat oleh 11 ribu orang dan disukai oleh 1,7 ribu orang.

Lagu ini merupakan lagu pertama Five Minutes dengan vokalis barunya, Ali Sabat.

Para penggemar Five Minutes yang disebut Fivers ini menyambut baik lagu terbaru yang dinyanyikan Ali Sabat ini. Mereka mendukung Five Minutes apa pun yang terjadi.

Diketahui, vokalis sebelumnya, Richie Setiawan, diberhentikan dengan alasan melanggar kode etik dan komitmen. Richie Setiawan diberhentikan sejak 4 Juni 2022.

Berikut adalah lirik lagu Menanggung Rindu, debut pertama vokalis baru Five Minutes, Ali Sabat.

Sayang, di manakah dirimu

Aku merindukanmu

Walau telah lama tak bertemu

Namun hatiku masih milikmu

Malam berganti jadi pagi

Aku selalu sendiri

Tuhan sampaikan pada dia

Di sini aku menanggung rindu