Sinopsis House of the Dragon, serial prekuel Game of Thrones.

PIKIRAN RAKYAT - Trailer episode kedua, Weeks Ahead dari serial House of the Dragon telah rilis dan menjadi trending di YouTube.

House of The Dragon diketahui merupakan prekuel dari serial Game of Thrones.

Maka tidak heran, setiap episode House of the Dragon selalu mendapatkan banyak perhatian.

Kesuksesan serial House of the Dragon sudah didapat sejak perilisan episode pertama yang bertajuk The Heirs of Dragon pada Minggu, 21 Agustus 2022.

"Episode pertama mematikan. Saya dapat mengatajan inj akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Tidak sabar menunggu episode yang lainnya," tulis Rage Clan.

Trailer episode kedua dari House of the Dragon menjadi trending sejak perilisannya pada Senin, 22 Agustus 2022 lalu.

Hingga artikel ini terbit, video trailer episode kedua serial House of the Dragon itu sudah diputar sebanyak 1,6 juta lebih kali dan 32 ribu likes.

