Gemparkan Dunia K-Pop Generasi 4, IVE Sihir Penggemar dengan MV After LIKE, Berikut Liriknya

PIKIRAN RAKYAT - IVE, salah satu Girl Grup Rookie yang memiliki popularitas tinggi di Generasi 4 dunia Kpop tepat pada 22 Agustus 2022 merilis video musik terbaru berjudul After Like.

IVE yang digawangi oleh Yujin, Liz, Wonyoung, Rei, Gaeul dan Leeseo menampilkan pesona kuat dan menawan di video musik ‘After Like’.

Tak hanya menyuguhkan dance yang ciamik, lagu ‘After Like’ juga mendapatkan sambutan hangat dari penggemar.

Melejitnya musik video terbaru IVE - After Like, Pikiran-Rakyat.com menyuguhkan lirik versi mudah dibaca bagi Anda.

Baca Juga: Lirik Lagu Soegi Bornean - Asmalibrasi, Jadikan Hanya Aku Satu-satunya...

Lirik Lagu IVE - After Like

tto moreuji nae maeumi

jeo nalssicheoreom bakkwilji

nal najocha da al su eopseuni

geuge mwoga jungyohani

jigeum nege wanjeonhi

puk ppajyeossdan ge jungyohan geoji

ama kkumman gatgessjiman

bunmyeong kkumi aniya

dalli seolmyeonghal su eopsneun

igeon sarangil geoya

banggeum naega malhan gamjeong

gamhi uisimhaji ma

geunyang johdaneun ge anya

What’s after ‘LIKE’?

You and I

It’s more than ‘LIKE’

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It’s more than ‘LIKE’

What’s after ‘LIKE’?

What’s after ‘LIKE’?

josimhae du simjange pin

saeparan i bulkkocci

jeo taeyangboda tteugeoul teni

nan jeo wiro tto araero

nae geuraepeuneun pogi keo

Yeah that’s me

du beon se beon pigonhage

jakku jilmunhaji ma

nae jangjeomi mwonji ara?

baro soljikhan geoya

banggeum naega malhan gamjeong

gamhi uisimhaji ma

geunyang johdaneun ge anya

What’s after ‘LIKE’?

You and I

It’s more than ‘LIKE’

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It’s more than ‘LIKE’

What’s after ‘LIKE’?

What’s after ‘LIKE’?

What after like nae mame strike

jigeum neukkin jjarishameun machi tike

LO daeume I geu daeume VE

yeogin neowa nae space

amudo makji moshae

nareul bomyeon nun kkamppakhal

sigan jochado akkaul geol

deudieo manna bangawo

LOVE sai nohil I

(What’s after ‘LIKE’?)

You and I

It’s more than ‘LIKE’

E ap tto V ap nan yeah

You and I

It’s more than ‘LIKE’

What’s after ‘LIKE’?

You and I

It’s more than ‘LIKE’

L daeum tto O daeum nan yeah

You and I

It’s more than ‘LIKE’

What’s after ‘LIKE’?

What’s after ‘LIKE’?***