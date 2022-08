Selamat! Jessica Mila Akhirnya Dilamar Yakup Hasibuan

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

Jessica Mila telah resmi dilamar putra pengacara Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan pada Minggu, 21 Agustus 2022.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh sahabat Jessica Mila, Vidi Aldiano.

Dalam unggahan Insta Story @vidialdiano, Vidi Aldiano membagikan momen detik-detik Yakup Hasibun melamar Jessica Mila.

Ada momen Yakup Hasibuan mendatangi Jessica Mila yang sedang berada di sebuah taman, dengan latar belakang pemandangan pantai.

Yakup Hasibuan kemudian berlutut di hadapan Jessica Milla, sambil menunjukkan sebuah cincin.

Jessica Mila kemudian menerima lamaran dari Yakup Hasibuan

"She said yes everybody!!! @yakuphasibuan @jscmila," kata Vidi Aldiano sambil memperlihatkan momen bahagia Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.