Datang ke Ulang Tahun Rafathar, Michael Owen Disambut Makanan Tradisional Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Mantan pemain sepak bola Liverfool FC, Michael Owen datang ke ulang tahun Rafathar, anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Sampai di Andara, Michael Owen diajak Raffi ahmad dan Nagita Slavina untuk berkeliling melihat berbagai macam makanan Indonesia yang telah disiapkan.

Michael Owen kemudian memilih kentang goreng untuk dicicipi, Raffi Ahmad pun menawarkan bakso untuk dicicipi olehnya.

"You wanna try bakso? Meatball? Bakso is Indonesian traditional food," kata Raffi Ahmad pada Michael Owen.

Setelah ditawari Raffi Ahmad, Michael Owen mengaku perlu mi untuk membuat hidangan baksonya lebih enak.

"Make it not spicy," kata Nagita pada Raffi Ahmad.

"With," kata Michael Owen.

