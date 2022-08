ARMY dan BLINK Ada Kabar Baik! BTS dan BLACKPINK Masuk Nominasi Ini di MTV Video Music Awards

PIKIRAN RAKYAT - Group band asal Korea Selatan, BTS dan BLACKPINK berhasil masuk nominasi sebagai grup terbaik tahun ini di MTV Video Music Awards 2022.

Sebelumnya BTS telah dianugerahi penghargaan pada saat upacara penghargaan MTV selama tiga tahun terakhir.

Dengan memenangkan dua gelar pada 2019 dan membawa pulang empat hadiah pada 2020. Tak hanya itu, BTS juga memenangkan tiga trofi pada tahun lalu.

BTS dan BLACKPINK bersaing dalam ajang grup terbaik di MTV Video Music Awards yang akan digelar pada 28 Agustus 2022.

Baca Juga: Eks Pelatih Persib Robert Alberts Bocorkan Isi Percakapan dengan Budiman Yunus, Seperti Ini Isinya

Bahkan keduanya akan bersaing dengan musisi lain sepertu City Girls, Foo Fighters, Imagine Dragons, Maneskin, Red Hot Chili Peppers dan Silk Sonic.

Dalam kategori Efek Visual Terbaik, "My Universe," single kolaborasi BTS dengan band rock Inggris Cold Play, terdaftar dengan "Happier Than Ever" oleh Billie Eilish, "The Heart Part 5" oleh Kendrick Lamar dan tiga pesaing lainnya.

Penampilan BTS di Minecraft akan bersaing untuk penghargaan Best Metaverse Performance dengan BLACKPINK, Charli XCX, Justin Bieber, Rift Tour ft. Ariana Grande dan Twenty One Pilots Concert Experience.

Baca Juga: Fakta Menarik 3 Kucing Taylor Swift, Jadi Bintang Iklan hingga Ada yang Hasilkan Puluhan Juta Dolar AS