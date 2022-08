Fakta Menarik 3 Kucing Taylor Swift, Jadi Bintang Iklan hingga Ada yang Hasilkan Puluhan Juta Dolar AS

PIKIRAN RAKYAT - Tak hanya kondang berkat karya musik dan kepribadiannya yang hangat dan bersemangat, Taylor Swift rupanya juga diperbincangkan karena kecintaannya pada kucing.

Tidak mengherankan apabila Taylor Swift kerap menunjukkan obsesinya terhadap kucing yang menggemaskan.

Dia bahkan memiliki anting-anting bergambar wajah kucing-kucingnya. Selain itu, sang penyanyi juga menyematkan kutipan tentang kucing dalam lagunya berjudul Gorgeous, yakni ‘I guess I'll just stumble on home to my cats alone’.

Taylor diketahui memiliki tiga kucing, dua Scottish Folds bernama Olivia Benson dan Meredith Grey dan seekor Ragdoll bernama Benjamin Button.

Baca Juga: Eks Pelatih Persib Robert Alberts Bocorkan Isi Percakapan dengan Budiman Yunus, Seperti Ini Isinya

Meredith, Olivia, dan Benjamin semuanya secara teratur ditampilkan di media sosialnya bersama kegiatannya sebagai penyanyi profesional.

Nama ketiga kucing itu tampak familiar karena Taylor terinspirasi dari beberapa karakter serial TV dan film favoritnya.

Olivia Benson dinamai setelah detektif dan kapten ikonik yang diperankan oleh Mariska Hargitay di Law and Order: SVU.

Meredith Gray dinamai untuk karakter Ellen Pompeo di Grey's Anatomy.