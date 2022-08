The Brandals Ungkap Manfaat Tur Independen, Begini Kata Eka Annash

PIKIRAN RAKYAT - Band rock n roll senior The Brandals baru saja menjalani tur musik ke beberapa kota. Rangkaian tersebut menyusul peluncuran album baru berjudul “Era Agressor” yang dilakukan band ber­anggotakan Eka Annash (vokal), Syahar­zam (bass), PM Mulyadi (gitar), dan Firman Zaenudin (drum) itu, Desember 2021 lalu.

Tur kali ini dimulai dari Jakarta (26 Maret 2022) lanjut ke Bandung (14 Mei 2022), Yogyakarta (21 Mei 2022), Bali (17-18 Juni 2022), hingga berakhir di Surabaya (17 Juli 2022).

Dalam wawan­cara dengan TRL, Eka mengakui tur tersebut sebenarnya sudah direncanakan sebelum peluncuran “Era Agressor”.

“Yang bikin istimewa mungkin karena kita eksekusinya mandiri, dibantu bebe­rapa EO atau kolektif lokal di kota tujuan,” kata Eka, belum lama ini.

Menurutnya, tur kali ini memang tidak mendapatkan dukungan signifikan dari korporasi. Bahkan, terbilang sangat swadaya atau do it yourself (DIY).

Eka mengakui perjalanan tur kali ini lebih melelahkan. Namun, semua itu tetap mereka jalani dengan senang hati.

Terlebih, mereka juga sudah menikmati sensasinya saat menggelar minitur bertajuk “Buron” awal 2019 untuk promosi single “Retorika”.

Dalam turnya itu, para personel dan kru menggunakan kereta api untuk sampai ke Yogyakarta dan bus ke Surabaya.