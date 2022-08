Berperan Jadi Dong Ha, Jung Woo Kagum dengan Naskah Drama A Model Family

PIKIRAN RAKYAT – Membintangi serial TV berjudul Reply 1994 sebagai bintang utama, Jung Woo membuktikan bahwa dia adalah aktor multi talenta.

Berbagai peran pernah Jung Woo mainkan mulai dari pengacara di film New Trial (2017) hingga menjadi detektif pemarah dalam serial komedi Mad for Each Other (2021).

Dalam serial original Korea terbaru Netflix yang berjudul A Model Family, Jung Woo berperan sebagai pria yang jatuh kedalam lingkungan kumuh penuh kejahatan di Korea.

Jung Woo merasa kagum saat mendapatkan naskah dan mulai membacanya, menurutnya naskah tersebut menceritakan dengan sangat menarik dan detail.

“Naskahnya ditenun dengan erat dan detail. Bukan hanya dialognya tetapi beberapa karakter muncul dalam cerita,” kata Jung Woo, dilansir Pikiran-rakyat.com dari The Korea Times.

Disutradarai oleh Kim Jin Woo, serial A Model Family ini terbagi dari 10 episode dan telah dirilis pada 12 Agustus 2022.

Dong Ha digambarkan memiliki kehidupan dengan pekerjaan sebagai dosen perguruan tinggi dan keluarga yang bahagia, serta memiliki dua orang anak.

