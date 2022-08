Lirik Lagu Pink Venom - BLACKPINK, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Girl grup BLACKPINK baru saja merilis single terbaru berjudul Pink Venom pada Jumat, 19 Agustus 2022.

Pink Venom merupakan lagu utama BLACKPINK melalui album BORN PINK, grup besutan YG Entertainment ini debut setelah dua tahun lamanya.

Debut BLACKPINK kali ini menjadi sorotan karena BLACKPINK berhasil memadukan budaya Korea pada musik mereka, salah satunya terdapat suara Geomungo.

Lirik lagu dinyanyikan BLACKPINK 'I bring the pain like' telah menimbulkan rasa penasaran akan lagu Pink Venom.

Berikut lirik lagu Pink Venom - BLACKPINK:

Kick in the door, waving the coco

Papkonina chaenggyeo kkyeodul saenggak malgo

I talk that talk, runways i walk, walk

Nun gamgo Pop, pop an bwado cheok

One by one then two by two

Nae sonkkeut tuh hanae da muneojineun jung

Gajja syo chigon hwaryeohaetji

Makes no sense you couldn't get a dollar outta me

Ja oneul bamiya nan dogeul pumeun kkot

Ne honeul ppaeaseun daeum

Look wahat you made us do

Cheoncheonhi neol jamjeul Fire

Janinhal mankeum areumdawo