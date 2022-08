Min Woo Hyuk akan Tampil di Episode Terbaru If You Wish Upon Me, Intip Profil

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea If You Wish Upon Me yang tayang pada 10 Agustus 2022 lalu, mampu menarik hati para penonton.

If You Wish Upon Me merupakan drama KBS yang terinspirasi oleh organisasi aktual di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pria yang telah melalui kehidupan sulit yang penuh dengan perjuangan.

Kehadirannya di rumah sakit tersebut sebagai sukarelawan membuat kehidupannya berubah dengan cara yang tidak terduga, sambil mewujudkan keinginan pasien.

Sooyoung berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat yang tangguh dan ceria di rumah sakit yang terobsesi dengan olahraga

Sementara, Sung Dong Il berperan sebagai Kang Tae Shik, yaitu kepala sukarelawan Tim Genie di rumah sakit tersebut.

Sebelumnya, Kang Tae Shik berjanji untuk memenuhi keinginan terakhir Im Se Hee (Park Jin Joo), yaitu bernyanyi di panggung yang sama dengan aktor musikal favoritnya Pyo Kyu Tae (Min Woo Hyuk).

