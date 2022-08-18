Lirik Lagu Forever Only - Jaehyun NCT, Versi Romanization Lengkap dengan Terjemahannya

Tim PRMN 02
- 18 Agustus 2022, 20:47 WIB
Lirik lagu Forever Only dari Jaehyun NCT.
Lirik lagu Forever Only dari Jaehyun NCT. /Twitter.com/@NCTsmtown

PIKIRAN RAKYAT - Intip romanization hangul lirik lagu Forever Only - Jaehyun NCT lengkap dengan terjemahannya di sini.

Single solo terbaru Jaehyun NCT baru saja rilis pada 18 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Di bawah naungan SMTOWN, Jaehyun NCT berhasil membius para penggemar dengan suara indahnya.

Lagu Forever Only yang merupakan bagian dari proyek NCT LAB SM-STATION ke-4 ini ditulis langsung oleh Jaehyun NCT.

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Untuk itu, dukung idolamu dengan streaming lagunya di platform resmi dan bernyanyila bersama sambil melihat lirik di bawah ini.

Lirik Lagu Forever Only - Jaehyun NCT

Neoui bin jari
deo jitge neoreul neukkin
jogeum dwineujeun Irony
gil ileun mameun Lonely
Lonely

neul iksukan georil
gyesokaeseo hemaedeon uri
jiteojineun bulbit
seonmyeonghaejiji anneun binjari

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Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: Pikiran Rakyat Depok

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