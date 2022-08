Drama Little Women Rilis Teaser Terbaru, Catat Jadwal Tayangnya

PIKIRAN RAKYAT – Drama baru TvN berjudul Little Women yang akan segera tayang pada 3 September 2022 baru saja mengeluarkan teaser drama tersebut.

Drama garapan Kim Hee Won itu akan menggandeng artis-artis kenamaan Korea, yaitu Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hu, Wi Ha Joon, dan Uhm Ji Won.

Little Women merupakan drama baru tentang tiga orang saudara perempuan dengan ikatan dekat yang tumbuh dalam kemiskinan.

Ketika mereka tersapu dalam insiden besar, mereka terlempar ke dunia baru yang berkaitan dengan uang dan kekuasaan yang belum mereka ketahui sebelumnya dan akhirnya berhadapan dengan keluarga terkaya di negara ini.

Kim Go Eun akan berperan sebagai kakak perempuan tertua, Oh In Joo yang bertekad untuk melindungi keluarganya dengan uang.

Sementara itu, Nam Ji Hyun akan berperan sebagai saudara perempuan tengah yang bernama Oh In Kyung seorang reporter berita yang tidak ingin terlena pada uang dan selalu melakukan apa yang benar.

Park Ji Hu akan berperan sebagai adik bungsu Oh In Hye, yang diliputi oleh cinta kakak perempuannya yang bekerja keras demi dirinya.

