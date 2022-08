Fosfen Music Festival Hadir di Bandung Bulan Ini dengan Menghadirkan 19 Musisi, Catat Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT – Usai dua tahun terisolasi oleh virus corona, kini 19 musisi tanah air akan kembali menghibur para penggemar di Fosfen Music Festival secara langsung.

Fosfen Music Festival merupakan konser musik indie terbesar di kota kembang, Bandung yang akan diadakan pada 27-28 Agustus 2022 di Eldorado Concert Hall, Lembang.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @fosfen.festival, berikut 19 musisi dan penyanyi tanah air yang akan memeriahkan Fosfen Music Festival.

Barasuara, Fleur!, Float, Jamrud, Lalahuta, Mocca, Reality Club, Sal Priadi, dan Shaggy Dog, akan tampil pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Sedangkan Minggu, 28 Agustus 2022 akan ada penampilan Efek Rumah Kaca, Endah & Rhesa, Kelompok Penerbang Roket, Rendy Pandugo, Stars and Rabbit.

Selanjutnya, Teddy Adhitya, Teza Sumendra, The Sigit, White Shoes and The Couple Company, dan Yura Yunita.

Pembelian tiket konser Fosfen Music Festival ini dijual secara online melalui laman Yesplis dengan kisaran harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp600.000, baik normal festival untuk dua hari yang berbeda maupun satu tiket sekaligus untuk dua hari.

