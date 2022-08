Dikabarkan Akan Diserbu Santet dari Dukun se-Tanah Air, Pesulap Merah: Ditunggu

PIKIRAN RAKYAT - Sosok Pesulap Merah sampai saat ini masih menyita perhatian publik.

Bukan hanya karena tampilan yang nyentrik, konten-kontennya yang dinilai berani mengungkap tabir ‘gelap’ dukun membuat nama Pesulap Merah kian melambung tinggi.

Usai viral lantaran terus membongkar dan mengobrak-abrik dunia perdukunan, Pesulap Merah dikabarkan akan diserbu santet oleh dukun di Tanah Air.

“Karena saya pengen tahu, apa sih yang dinamakan santet itu. Apakah sama dengan sihir? dan ternyata tidak sama,” katanya.

“Makanya ketika saya bilang santet yang metode ghaib itu tidak ada, bukan berarti sihir itu tidak ada. Tapi saya membedakan antara santet dan sihir, saya mempelajari santet itu dari berbagai wilayah,” kata Pesulap Merah.

Ia juga tertawa keras melihat ‘dukun’ yang hendak menyantet dirinya tetapi dengan metode sederhana.

“Kalau ada yang mengancam santet sorry to say pake foto itu metode santet tingkat anak-anak. Masa punya sertifikasi tapi pakenya metode santet anak-anak?” ucapnya.

Meski begitu, Pesulap Merah mengaku sering diancam akan disantet oleh sejumlah orang.