Tak Mau Tewas Bersamaan, Hotman Paris dan Keluarga Harus Pisah Pesawat tiap Bepergian

PIKIRAN RAKYAT - Siapa tak kenal dengan sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea?

Sukses menjadi kuasa hukum paling terkemuka, Hotman Paris kini mulai menambah gurita bisnisnya ke berbagai sektor hiburan.

Melihat banyaknya bisnis yang dimilikinya, Hotman Paris ternyata punya kebiasaan unik dengan anak dan istri.

Kebiasaan itu bahkan disebut si sulung sebagai salah satu cara Hotman Paris untuk mempertahankan kerajaan bisnisnya.

Lantas apa sebenarnya yang dilakukan Hotman Paris beserta anak istrinya?

Saat berbincang dengan Melaney Ricardo, putra sulung Hotman Paris, Frank Hutapea membeberkan sikap ayahnya yang disebut sangat detail.

"Papa itu orangnya detail banget, karena kalau something too good to be true, dia was-was," ucap putra sulung Hotman Paris.

Melaney Ricardo lantas mempertanyakan kebenaran kabar jika Hotman Paris dan anak-anaknya selalu pisah pesawat tiap kali bepergian.