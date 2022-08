Lirik Lagu Attention - New Jeans yang Viral di TikTok: You Got Me Looking for Attention

PIKIRAN RAKYAT - HYBE Labels dan ADOR belum lama ini memperkenalkan girl grup baru asuhannya yang bernama New Jeans.

Girl grup yang beranggotakan lima gadis cantik kelahiran tahun 2000-an itu sukses menyita perhatian publik di awal debutnya.

Salah satu lagu yang viral hingga banyak diputar di YouTube salah satunya berjudul Attention.

‘Attention’ bercerita tentang sosok yang ingin mencari perhatian, sesuai dengan judul dan arti beberapa liriknya.

Berikut lirik Attention yang dinyanyikan oleh New Jeans.

Lirik Lagu Attention - New Jeans

Attention, attention

Want attention, want attention

One, two, three, ayy

You and me, nae mami boiji

Hanchameul chyeodabwa, gakkai dagaga, you see?

Eh-yeah, you see, ayy, ayy, ayy, ayy

One, two, three, yonggiga saenggyeossji

Imi aneun ne nunchi

Gogaereul dollyeo cheoncheonhi, yeogi (Hmm), you see?

Yeogi boini?