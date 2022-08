Henry Lau Sowan ke Rumah Nagita dan Raffi, Foto Bareng Cipung Hingga Hidangan Cireng

PIKIRAN RAKYAT - Henry Lau mantan personil grup boy band Super Junior akhirnya menghampiri rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Seperti diketahui Henry Lau beberapa waktu lalu tiba di Indonesia dan langsung bertemu dengan Rossa, Prilly Latuconsina hingga Maudy Ayunda.

Saat ini Henry Lau pun hampiri rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad hingga memakan makanan khas Indonesia.

Dalam unggahan Instagramnya Henry Lau memperlihatkan jika dirinya sangat gemar memakan cireng dan cimol yang disuguhkan oleh Nagita Slavina.

Henry mengatakan jika dirinya menemukan makanan kesukaannya yaitu cireng dan cimol.

"thanx to @raffinagita1717 i found my favourite food!!! Enak banget cimol ama cireng nya! ill miss you all!!!," tulis Henry.

Selain itu Henry juga mengunggah foto dirinya yang sedang memakan cimol bersama Nagita Slavina.

Tak sampai disitu, Henry juga memamerkan foto bersama Rayanza atau Cipung anak kedua dari Raffi dan Gigi di akun Instagram-nya.