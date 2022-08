Nasywa Mimpikan Jodoh Sang Bunda, Desy Ratnasari Ungkap Sosoknya: Public Figure dan Orang Jawa

PIKIRAN RAKYAT – Desy Ratnasari blak-blakan soal laki-laki yang sedang dekat dengannya.

Lewat acara For Your Pagi (FYP), Desy Ratnasari terang-terangan menceritakan perihal laki-laki yang dekat dengannya kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.

Desy bercerita bahwa pada saat umrah, dirinya dan anaknya yang bernama Nasywa sedang berdoa di dalam masjid.

Ketika sedang khusyuk berdoa, Nasywa berkata kepada sang bunda untuk mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi Tulus yang berjudul Diri.

Baca Juga: Terungkap! Penyebab Putri Candrawathi Menangis di Magelang, Pengacara: Si Cantik Mengadu ke Ferdy Sambo...

“Bunda, I think you need to listen this before you praying (Bunda, aku pikir Bunda perlu untuk mendengarkan lagu ini sebelum berdoa),” kata Nasywa kepada sang bunda dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Youtube Trans7 Official.

Desy mengaku bahwa ia mengerti dengan maksud sang anak, Nasywa ingin sang bunda memaafkan segala salah dan menerima semua luka yang pernah diterimanya di masa lalu.

Ketika bangun dari tidur sekitar pukul 04.00 pagi waktu setempat, Nasywa bercerita kepada Desy bahwa ia memimpikan salah satu dari tiga laki-laki yang sedang dekat dengan aktris tersebut.

Sontak hal itu membuat Raffi Ahmad dan Irfan Hakim terkejut, mereka berdua ikut berseri-seri mendengar cerita Desy Ratnasari.