Konser Raisa di GBK akan Cetak Sejarah Baru, Ini Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Raisa Andriana akan menggelar konser tunggal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).



Konser bertajuk 'Raisa Live In Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno' ini rencananya akan digelar pada November 2020.



Namun karena pandemi Covid-19, Raisa harus menunda rencananya menggelar konser perempuan pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.



Setelah situasi Covid-19 membaik, Raisa mengumumkan akan menggelar konser yang sudah direncanakan dua tahun lalu akan terlaksana pada Februari 2023 mendatang.

"Konser ini tidak hanya tentang aku, tapi tentang semua orang," kata Raisa dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Antara.



Raisa mengatakan bahwa konser yang diadakannya merupakan jawaban bagi para penggemarnya, YourRaisa yang selalu menginginkan pertunjukan tersebut berlangsung.



Konser tersebut juga merupakan ungkapan rasa terima kasih untuk para penggemar yang sudah mencintai dan memberikan dukungan padanya.



"Ini bukan lagi menjadi mimpiku, tapi mimpi kita bersama. Ayo kita buat sejarah bersama," ucap Raisa.



Berikut biodata singkatnya, Raisa Andriana merupakan salah satu penyanyi solo Indonesia yang berprestasi.

Raisa lahir di Jakarta, 6 Juni 1990 dari pasangan Allan N. Rachman dan Ria Mariaty.



Dalam bidang musik, Raisa mampu melantunkan nada dengan benar dan tidak fals, ia juga memiliki musikalitas yang terinspirasi dari musisi populer Amerika Serikat seperti, Alicia Keys, Brian McKnight, dan Joss Stone.



Raisa sempat menyalurkan bakat menyanyinya di beberapa kafe, ia kemudian mendapat banyak pengalaman dan peluang dalam perjalanan bermusiknya.



Sejak saat itu, Raisa mengawali karier di dunia musik bersama Kevin Aprilio, ia juga pernah menjadi backing vokal RAN.



Raisa pun berhasil merilis album pertamanya pada 3 November 2010, namanya dikenal lewat lagu Apalah Arti Menunggu, Could it Be, dan Serba Salah.***