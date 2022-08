Pengakuan Sahabat Tentang Perilaku AKP Rita Yuliana: Saya Tahu Banget Dia seperti Apa

PIKIRAN RAKYAT - Nama AKP Rita Yuliana ikut terseret ke dalam pusaran kasus tewasnya Brigadir J. Dia diduga menjadi selingkuhan Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Seiring berjalannya pengusutan kasus tewasnya Brigadir J yang menyeret namanya, sahabat Rita, Cyntia Ardila Yudaning M, ikut buka suara.

Melalui akun Instagram-nya, Cyntia menjawab serbuan pertanyaan netizen yang menanyainnya soal AKP Rita Yuliana.

"Jadi saya mau menjelaskan sebenernya yang tanya sama saya dan via dm, bukannya tidak mau jawab satu per satu, better saya menjelaskan disini," ucap sahabat AKP Rita Yuliana.

Dia mengatakan jika perkenalan dengan AKP Rita Yuliana sudah berjalan hampir 6 tahun.

"Saya kenal kakak Rita Sorcha Yuliana sudah lama hampir 6 tahun dan kami berteman baik saya tahu banget sebenernya kak Rita seperti apa," ucapnya.

Selain itu, Cyntia juga mengunkapkan awal mula perkenalannya dengan AKP Rita yang diduga menjadi selingkuhan Ferdy Sambo ini berawal dari Istana Negara Jogja.

Saat itu Cyntia dan AKP Rita bernyanyi bersama di Istana Negara Jogja.