Momen Kebersamaan Prilly Latuconsina dengan Henry Lau Tuai Sorotan Netizen: Kawal Sampe Pelaminan!

PIKIRAN RAKYAT – Nama Henry Lau mendadak trending dan ramai diperbincangkan oleh warganet Indonesia lantaran kebersamaannya dengan artis cantik Prilly Latuconsina.

Potret kebersamaan Henry Lau dan Prilly Latuconsina ini diabadikan keduanya dan diunggah pada akun Instagram masing-masing.

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram Henry Lau dan Prilly Latuconsina, terlihat bahwa keduanya tengah menghabiskan waktu untuk nongkrong bersama.

Hal ini pun terlihat pada unggahan Henry Lau pada akun Instagramnya @henryl89. Ia mengunggah dua foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan Prilly Latuconsina.

“Coffe and tea!!! With somebodyyyyyyyyeeeee named Prilyyyyyyyyyyy (emoticon tersenyum) picture by the great @imanusman hahah.” kata @henryl89 dalam keterangannya, Sabtu, 13 Agustus 2022.

Dalam keterangan tersebut diketahui bahwa Henry Lau dan Prilly tengah asyik menghabiskan waktu dengan menyeduh kopi dan teh bersama.

Kebersamaan keduanya juga terlihat dari akun Instagram Prilly Latuconsina @prillylatuconsina96.

Artis cantik kebanggan Indonesia itu mengunggah sebuah reels Instagram yang menunjukkan kebersamaannya dengan mantan anggota Super Junior, Henry Lau.

Dalam video tersebut, terlihat Henry Lau sedang berusaha untuk menggombali Prilly. Sembari menyeduh minumannya, Prilly pun terlihat tertawa saat digoda artis asal Korea Selatan itu.