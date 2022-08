Acara Variety Show Korea Kembali Menghibur, Lima Pemeran Ini Hadir di Dopojarak

PIKIRAN RAKYAT – Sebelum wabah pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia pada 2020, acara perjalanan dan program realitas di luar negeri banyak disiarkan di televisi Korea.

Namun, saat pandemi melanda terjadilah pembatasan-pembatasan pengunjung asing dan larangan penerbangan di berbagai negara.

Berbagai acara perjalanan seperti Battle Trip dan Youn’s Kitchen harus mengubah konsepnya untuk tetap tayang di dunia hiburan.

Kini, setelah banyak negara yang mulai melonggarkan peraturannya untuk kunjungan wisata asing, banyak acara perjalanan yang mulai kembali bepergian.

Dua pertunjukan tentang bepergian ke negara-negara Eropa, seperti Dopojarak: Story of Homme the K-Wanderer dan Europe Outside the Tent, baru-baru ini ditayangkan perdana.

Variety show baru MBC, Dopojarak baru saja mulai pada bulan lalu, dengan menghadirkan lima anggota pemeran dari berbagai bidang hiburan.

Di antaranya penyanyi Kim Jong-kook, aktor Ji Hyun-woo dan Noh Sang-hyun, model Joo Woo-jae dan peraih medali speed skating trek pendek Hwang Dae-heon.

Para pemeran, masing-masing dengan keahlian yang berbeda, mereka melakukan perjalanan untuk memperkenalkan produk tradisional Korea kepada penduduk setempat di Denmark sambil menikmati keindahan negara tersebut.