Jungkook BTS Bagikan Photo Teaser, Siap Rilis Album Solo?

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Korea Selatan Jungkook BTS baru-baru ini menghebohkan penggemar atas keluarnya foto-foto yang diduga merupakan album solonya atau mixtape JJ1.

Namun di sisi lain, Jungkook BTS menggunakan tagar lain yang menunjukkan bahwa dia mungkin akan merilis Photo Folio, yakni kombinasi dari sebuah foto dan portofolio yang berarti sebuah koleksi foto seorang fotografer.

Hal ini terbukti saat akun Instagram resmi BTS @bts.bighitofficial mengunggah beberapa foto teaser untuk project Jungkook tersebut.

Dilansir dari Instagram @bts.bighitofficial, dia mengunggah sebuah foto dengan keterangan Mood Day Teaser yang berkemungkinan nama project keseluruhannya yaitu Me, Myself, and Jung Kook bersamaan dengan tagar #Photo_Folio dan #Editor_JK.

Walaupun Jungkook juga merencanakan akan merilis album solo mixtape JJK1-nya, namun foto ini kemungkinan tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.

Meskipun begitu, beberapa penggemar tetap berspekulasi bahwa teaser yang diunggah merupakan sebuah clue untuk musik solo Jungkook dan Golden Closet Film atau CGF, sebutan untuk hasil karya video Jungkook.

“Mungkin aku badut. Tapi hei, aku sudah terbiasa. Hahaha,” kata penggemar.

“Bagaimana jika itu JJK1, albumnya berjudul ‘Me, Myself, and Jungkook’ dengan single Photo Folio dan semuanya sedang diedit olehnya, seperti konsep, gambar, video klip, dan lain-lain,” kata penggemar.