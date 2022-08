Pacar Kris Jenner Kabarnya Bocorkan Nama Anak Kylie Jenner, Siapa Namanya?

PIKIRAN RAKYAT - Kylie Jenner baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada 10 Agustus 2022 lalu.

Saat momen ulang tahun tersebut ada salah satu unggahan yang mendapat perhatian dari netizen. Unggahan tersebut milik Corey Gamble yang merupakan pacar Kris Jenner.

Para penggemar mengira bahwa Corey Gamble secara tidak sengaja mengungkapkan nama putra Kylie Jenner dalam unggahan tersebut.

Penggemar Kardashian sontak menjadi heboh, mencoba mencari tahu apakah Gamble mungkin telah mengungkapkan informasi yang kita semua tunggu-tunggu.

Melalui akun Instagram pribadinya, Gamble yang telah menjalin hubungan dengan Kris Jenner sejak 2014, membagikan serangkaian foto ucapan selamat ulang tahun kepada Jenner.

"To My Ace that's always got my back out here in these trenches of life," Gamble wrote, "Big Love HBD. & Thank you for all & my beautiful grand babies! Rav what up … ha (Untuk My Ace yang selalu mendukung saya di sini di kehidupan ini," tulis Gamble, "HBD Cinta. & Terima kasih untuk semua & cucu-cucuku yang cantik! Rav what up ... ha)," kata Gamble dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram, @coreygamble.

Arti dari kata "Rav" membuat penggemar agak bingung dan pengikut yang bingung segera mengambil utas Reddit yang didedikasikan untuk keluarga Kardashian untuk menanyakan siapa yang dimaksud Gamble.

