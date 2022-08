Link Nonton I Am Groot dan Sinopsisnya, Lengkap Episode 1-5 dengan Subtitle Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Film I Am Groot baru saja rilis pada 10 Agustus 2022 pukul 3 pagi ET atau 14.00 WIB.

Bagi Anda yang penasaran dengan sinopsis, dan tempat streaming resmi I Am Groot, berikut kami sajikan informasinya untuk Anda.

I am Groot merupakan serial Marvel Studio yang terdiri dari lima episode.

Series I Am Groot sendiri ditulis dan disutradarai oleh Kirsten Lepore, sementara sutradara Guardians of the Galaxy, James Gunn dalam film ini berperan sebagai produsernya.

Baca Juga: Hari Ini Ferdy Sambo Diperiksa Timsus di Mako Brimob, Komnas HAM Justru Belum Dapat Kepastian Jadwal

Beberapa arti papan atas yang terlibat dalam pembuatan film ini di antaranya Vin Diesel (sebagai Baby Groot) dan Bradley Cooper (sebagai Rocket).

Berikut episode I Am Groot yang tayang di Disney Plus.

Baca Juga: Sopir Putri Candrawathi Jadi Tersangka, Timsus Polri Kembali Periksa Sopir Istri Ferdy Sambo

Ingin tahu alur ceritanya? berikut bocoran film I Am Groot singkat, padat, dan buat penasaran.