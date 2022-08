Lirik Lagu High School in Jakarta - Niki Zefanya, Trending di YouTube!

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu High School in Jakarta dari Niki Zefanya yang sedang trending di YouTube.

Niki Zefanya merupakan penyanyi asal Indonesia yang berhasil mencetak rekor menjadi musisi perempuan pertama kebangsaan Indonesia yang tampil di Coachella.

Nama asli dari Niki Zefanya adalah Nicole Zefanya, dia lahir di Jakarta pada 24 Januari 1999.

Lagu ini menceritakan keseruan Niki saat masa sekolah SMA di Jakarta.

Baca Juga: Lirik Lagu SNAP - Rosa Linn yang Sedang Viral di TikTok: One Two, Where Are You?

Baca Juga: Lirik Lagu NIKI-High School in Jakarta dan Terjemahannya yang Viral di TikTok

Berikut lirik lagu Lagu High School in Jakarta yang dinyanyikan oleh Niki Zefanya.

Didn't you hear Amanda's movin' back to Colorado?

It's 2013 and the end of my life

Freshman's year's about to plummet just a little harder

But it didn't 'cause we kissed on that Halloween night

I bleached half my hair when I saw Zoe on your vespa

It was orange from three percent peroxide, thanks to you

I needed a good cry, I headed right to Kendra's

I hated you and hoped to God that you knew