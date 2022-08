Lirik Lagu SNAP - Rosa Linn yang Sedang Viral di TikTok: One Two, Where Are You?

PIKIRAN RAKYAT - Lagu SNAP milik Rosa Linn belakangan ini viral di media sosial, khususnya TikTok usai dijadikan sound oleh beberapa selebtok.

Lagu SNAP sendiri merupakan lagu terbaru yang dirilis oleh penyanyi berdarah Armenia, yatu Rosa Linn.

Sejak pertama kali dirilis, lagu SNAP sendiri bahkan sudah berhasil masuk ke dalam deretan lagu paling hits.

Berikut lirik lagu SNAP yang dipopulerkan Rosa Linn seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu SNAP - Rosa Linn

It's 4:00 a.m.

I can't turn my head off

Wishin' these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, "Just snap your fingers"

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Snapping one, two

Where are you?

You're still in my heart

Snapping three, four

Don't need you here anymore

Get out of my heart

'Cause I might snap