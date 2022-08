Bintang Film Legendaris Grease, Olivia Newton-John Tutup Usia Akibat Kanker

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka datang dari dunia hiburan mancanegara, aktris Olivia Newton-John meninggal dunia pada Senin, 8 Agustus 2022.

Dilansir Antara, penyebab meninggalnya Olivia Newton-John adalah akibat kanker payudara yang dideritanya sejak lama.

Berita kepergian Olivia untuk selamanya itu dikabarkan melalui Instagram miliknya @therealonj.

Olivia Newton-John yang dikenal sebagai artis multitalenta ini telah meraih banyak penghargaan.

Lagu-lagu yang dibawakannya selalu menduduki puncak tangga lagu dunia selama era 1970-1980 dengan hit single berjudul Physical, Hopelessly Devoted You, Summer Night, dan You’re The One That I Want.

Dan tentu saja film musikal yang dibintanginya bersama John Travolta, yakni Grease.

Olivia Newton-John meninggal pada usia 73 tahun di rumahnya di daerah Southern California (California bagian Selatan).

Selama sakit, dirinya berjuang melawan ganasnya kanker payudara yang kambuh kembali sejak tahun 2017 dan sudah menyebar hingga punggung bawahnya, hingga memaksanya untuk membatalkan pertunjukan.